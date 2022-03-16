"Кулинарные фантазии": ребята из детских домов продемонстрировали кулинарные таланты

13 детских команд - юных поваров - со всего края встретились в Перми, чтобы побороться за лучший отзыв жюри. Кулинарный конкурс проводится ежегодно среди ребят, оставшихся без родителей.По традиции, начало этапа благотворительного фестиваля «Кулинарные фантазии» звучит громко. После сигнала конкурсанты бегут брать необходимые продукты с общего стола. Команде Ксении Гребневой в жеребьевке выпало приготовление блинчика из ржаной муки с сыром и зеленью. Волнение есть, но победить хочется больше.Ксения Гребнева: "Опыт я уже взяла готовки блинов, но хочется занять первое место, потому что я за этим сюда приехала".13 команд со всего Пермского края вступили в большой кулинарный поединок. Участники - дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Тема этого года - блинчики.Судя по разнообразию продуктов, сложно вообразить, какие вариации начинок и блинов можно приготовить. Здесь и стандартные продукты, которые привычны всем, и такие необычные, которые пойдут для украшения, как микрозелень. За час создать настоящий шедевр и удивить жюри - задача непростая. Но у ребят есть опытные наставники, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые фантазии и вовремя дадут советы.Валерия Василенко, шеф-повар: "Гречневая мука - это не классика, она капризна. Чтобы получилось хорошее тесто, часть муки нужно заменять гречневой, а часть обычной пшеничной, и все будет хорошо".Пока одни готовят, другие защищают свои блюда перед жюри. Последние на вопросы не скупятся и делают себе пометки.Оценивается много моментов: креативность подачи, технологический приемы, презентация, чистота рабочего места, но самое главное - вкус. Лариса Плакхина, президент Пермской ассоциации кулинаров: "У кого-то гречневая, овсяная, рисовая мука. Все сразу чувствуется и ощущается, и хочется кому-то преференции дать, потому что ярко выраженный вкус. И пористость хорошая".Так, чтобы угодить жюри, ребятам пришлось постараться. Помимо кулинарных состязаний ребят ожидали и мастер-классы, например, по нарезке фруктовой тарелки. Программа фестиваля крайне насыщенная. Пока одни учатся тонкостям нарезки, другие создают картины из крупы и злаков. Проигравших на этом фестивале не будет. Каждую команду ожидает полезный в быту подарок, а также медали и кубки. Но самое главное - новые впечатления и друзья.