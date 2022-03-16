← В Челябинской области продолжаются поиски туриста из Перми
"Кулинарные фантазии": ребята из детских домов продемонстрировали кулинарные таланты
По традиции, начало этапа благотворительного фестиваля «Кулинарные фантазии» звучит громко. После сигнала конкурсанты бегут брать необходимые продукты с общего стола. Команде Ксении Гребневой в жеребьевке выпало приготовление блинчика из ржаной муки с сыром и зеленью. Волнение есть, но победить хочется больше.
Ксения Гребнева: "Опыт я уже взяла готовки блинов, но хочется занять первое место, потому что я за этим сюда приехала".13 команд со всего Пермского края вступили в большой кулинарный поединок. Участники - дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Тема этого года - блинчики.
Судя по разнообразию продуктов, сложно вообразить, какие вариации начинок и блинов можно приготовить. Здесь и стандартные продукты, которые привычны всем, и такие необычные, которые пойдут для украшения, как микрозелень. За час создать настоящий шедевр и удивить жюри - задача непростая. Но у ребят есть опытные наставники, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые фантазии и вовремя дадут советы.
Валерия Василенко, шеф-повар: "Гречневая мука - это не классика, она капризна. Чтобы получилось хорошее тесто, часть муки нужно заменять гречневой, а часть обычной пшеничной, и все будет хорошо".
Пока одни готовят, другие защищают свои блюда перед жюри. Последние на вопросы не скупятся и делают себе пометки.
Оценивается много моментов: креативность подачи, технологический приемы, презентация, чистота рабочего места, но самое главное - вкус. Лариса Плакхина, президент Пермской ассоциации кулинаров: "У кого-то гречневая, овсяная, рисовая мука. Все сразу чувствуется и ощущается, и хочется кому-то преференции дать, потому что ярко выраженный вкус. И пористость хорошая".
Так, чтобы угодить жюри, ребятам пришлось постараться. Помимо кулинарных состязаний ребят ожидали и мастер-классы, например, по нарезке фруктовой тарелки. Программа фестиваля крайне насыщенная. Пока одни учатся тонкостям нарезки, другие создают картины из крупы и злаков. Проигравших на этом фестивале не будет. Каждую команду ожидает полезный в быту подарок, а также медали и кубки. Но самое главное - новые впечатления и друзья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
В Челябинской области продолжаются поиски туриста из Перми
В Прикамье за сутки выявлено 1 595 заболевших COVID-19
Чемпионат Европы по керлингу в Перми проводиться не будет
Из-за утреннего тумана задержаны несколько рейсов
Мария Истомина вошла в ТОП-10 в лыжном марафоне на Олимпийских играх
За сутки в Прикамье выявлено 5093 заболевших COVID-19
Прокурор края проведет прием граждан в Кудымкаре
Представители пермской школы бокса приняли участие в создании фильма «Мистер нокаут»
Кому в ПФО жить хорошо
Пермский край вышел на третье место в России по темпам расселения аварийного жилья
Добавить комментарий: