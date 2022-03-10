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В Прикамье за сутки выявлено 1 595 заболевших COVID-19
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 342 242. За сутки в регионе проведено 4 107 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.По состоянию на утро 10 марта в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 423 329 человек. 1 362 116 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 233 пациента. Из них 72 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 490 человек.
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