Чемпионат Европы по керлингу в Перми проводиться не будет
Чемпионат Европы по керлингу, который должен был пройти в Перми в 2022 году, будет перенесен из России. Информация об этом размещена на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF). В сообщении WCF говорится, что причиной такого решения стала ситуация на Украине.
Ранее стало известно, что из России переносится Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин, который должен был пройти в Чайковском 25–27 марта.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Из-за утреннего тумана задержаны несколько рейсов
Мария Истомина вошла в ТОП-10 в лыжном марафоне на Олимпийских играх
За сутки в Прикамье выявлено 5093 заболевших COVID-19
Прокурор края проведет прием граждан в Кудымкаре
Представители пермской школы бокса приняли участие в создании фильма «Мистер нокаут»
Кому в ПФО жить хорошо
Пермский край вышел на третье место в России по темпам расселения аварийного жилья
Строительство Северного обхода Перми обойдется в 79 миллиардов рублей
Пермский край присоединился к федеральной акции по защите детей в цифровой среде
Открытие когалымского филиала ПНИПУ запланировано на 2023 год
Добавить комментарий: