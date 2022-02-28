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Из-за утреннего тумана задержаны несколько рейсов
Из-за сильного тумана, который накрыл Прикамье ранним утром, в аэропорту задержали сразу несколько рейсов.
"Из-за ограниченной видимости в аэропорту Большое Савино на запасной аэродром в Уфу перенаправлен рейс 1365 из Сочи. На данный момент борт готовится к вылету в Пермь. В связи с этим на вылет задерживается рейс 366 в Сочи. С пассажирами работают представители авиакомпании "Победа", предоставлены напитки, готовится горячее питание. С задержкой в 2,5 часа вылетел рейс 1395 в Шереметьево. На данный момент рейсы обслуживаются в стандартном режиме по времени, указанному на онлайн-табло", - сообщил пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Пермь" Евгений Кузнецов.
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