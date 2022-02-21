Мария Истомина вошла в ТОП-10 в лыжном марафоне на Олимпийских играх
В составе олимпийской сборной в Пекине выступили 8 прикамских спортсменов. Трое из них вернулись домой с медалями. Евгений Климов в составе смешанной эстафеты по прыжкам на лыжах с трамплина стал серебряным призером. Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле, Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду в санном спорте.
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