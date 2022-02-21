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За сутки в Прикамье выявлено 5093 заболевших COVID-19
По состоянию на утро 21 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 405 841 человек. 1 343 661 житель завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 323 пациента. Из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 179 человек.
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