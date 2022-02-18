Прокурор края проведет прием граждан в Кудымкаре
21 февраля прокурор Пермского края Павел Бухтояров проведет выездной прием граждан в Кудымкарском городском округе. Мероприятие будет проходить в Кудымкарской городской прокуратуре. Предварительная запись осуществляется по телефону 4-55-56, код города 8-34 (260).
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