Представители пермской школы бокса приняли участие в создании фильма «Мистер нокаут»

Громкая премьера российского кино - фильм "Мистер нокаут" - выйдет на экраны 23 февраля. Фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко - чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Представители пермской школы бокса, мало того, что консультировали съемки фильма, так еще и снялись сразу в нескольких ролях. Судей уровня Владислава Малышева в мире всего семь. Он судил Олимпиады в Лондоне и Рио-де-Жанейро. А недавно ещё одну - токийскую 1964 года в фильме Артёма Михалкова «Мистер нокаут». Играл, можно сказать, себя.

Владислав Малышев, «пятизвёздный» судья международной категории АИБА: "Судил в фильме финальную пару Олимпийских игр. Значит, Попенченко выиграл нокаутом". В основе исторической драмы - история жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, его дружбе с тренером Григорием Кусикьянцем, преодолении страхов на пути к победе. Глава федерации бокса Пётр Павлов консультировал съёмочную группу на протяжении всего процесса. Да так авторитетно, что сыграл роль Виктора Огуренкова - главного тренера сборной СССР.

Пётр Павлов, президент федерации бокса Пермского края, судья международной категории АИБА, Заслуженный тренер России: "Начиная от рассадки судей и главной судейской коллегии до правил соревнований. Но у них там присутствовал и художественный вымысел".

Один из ключевых моментов фильма - полуфинальный бой Олимпиады с поляком Тадеушом Валасеком. Его роль исполнил ещё один пермяк, опытный боксёр, Эдуард Варанкин.

Эдуард Варанкин, мастер спорта России по боксу: "Отличается, но в ринге чувствовал себя довольно комфортно".

Виктор Хориняк органично в ринге смотрелся изначально - ранее занимался боксом. А вот главную звезду картины - Сергей Безруков сыграл, доведший идеал до совершенства, тренера Кусикьянца - приходилось деликатно посвящать в детали этого непростого вида спорта.

Пётр Павлов, президент федерации бокса Пермского края, судья международной категории АИБА, Заслуженный тренер России: "Дубль заканчивается, я ему говорю, Сергей Витальевич, не говорят так боксёры, и он следующий дубль играет с учётом моих подсказок".

Многогранный Валерий Попенченко писал стихи, играл в шахматы, говорил на четырех языках. История становления боксёра, единственного в истории СССР, завоевавшего кубок Вэла Баркера, на киноэкраны страны выходит 23 февраля. По воспоминаниям Валерия Попенченко, учась в суворовском, он многократно смотрел в кинотеатре советский фильм про бокс «Первая перчатка». Преодолевать страхи в ринге и за его пределами нынче молодёжь может с «Мистером нокаутом».Творческая встреча с актерами и создателями фильма состоится 24 февраля в 14.00 часов в кинотеатре «Кристалл». Посетить мероприятие могут все желающие, купив обычный билет.