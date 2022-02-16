Кому в ПФО жить хорошо

Напомним, в учебных заведениях Перми объявлен карантин с 3 по 9 февраля. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, срок действия льготных проездных документов будет продлён для школьников и студентов. Это касается тех документов, которые были пополнены до 3 февраля текущего года. В департаменте отмечают, что в срок с 3 по 9 февраля по проездным не должно быть совершено ни одной поездки. Это необходимо для автоматического определения пользователей проездных документов, переведённых на дистанционное обучение. Пополнение будет осуществляться на количество неизрасходованных поездок или количество дней, выпавших на карантин. Это будет сделано автоматически, держателям карт не придётся никуда обращаться.