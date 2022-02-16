Кому в ПФО жить хорошо
Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировала более 163 тысяч вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах Приволжского федерального округа.
Согласно данным, в среднем по ПФО работодатели предлагают зарплату в размере 43,8 тысяч рублей. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата по России - 52,5 тысячи. Лидерами рейтинга в ПФО стали Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область. Пермский край со средней зарплатой в размере 43,6 тыс. рублей - на пятом месте.
Самый высокий заработок в регионе предлагается в сферах «высший менеджмент» (59,7 тысяч), «добыча сырья» (55,2 тысяч) и «строительство, недвижимость» (51 тысяча рублей).
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Пермский край вышел на третье место в России по темпам расселения аварийного жилья
Строительство Северного обхода Перми обойдется в 79 миллиардов рублей
Пермский край присоединился к федеральной акции по защите детей в цифровой среде
Открытие когалымского филиала ПНИПУ запланировано на 2023 год
Пермские спортивные клубы переносят игры из-за коронавируса
Прикамские спортсмены из состава сборной России прибыли в Пекин
В общественных проектах ПФО приняли участие более 10 тысяч прикамцев
В стране отметили годовщину полного снятия блокады Ленинграда
В Прикамье пройдёт Всероссийский Сабантуй
Туристический кешбэк: выбираем варианты отдыха
Добавить комментарий: