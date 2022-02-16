Пермский край вышел на третье место в России по темпам расселения аварийного жилья

По темпам расселения аварийного жилья Пермский край вышел на третье место в России. Об этом было заявлено во время встречи депутатов Законодательного собрания с министром строительства Пермского края.Жилой комплекс «Любимов» в Березниках - самый массовый пример расселения людей из аварийного жилья в Прикамье. Только в прошлом году здесь было сдано шесть домов. Ключи от квартир получили больше двух тысяч человек.Сергей Якутов, директор ООО «СЗ «Дом.59»: "В этом году будет завершен первый этап строительства, и до конца года введены в эксплуатацию еще около 10 домов. По завершению здесь будет жить 19 тысяч человек".

Темпы расселения людей из аварийного жилья в регионе обсудили на заседании фракции ЛДПР министр строительства Андрей Колмогоров и руководитель фракции Олег Постников. Сегодня Прикамье занимает третье место в стране по темпам расселения. По словам главы министерства, помогла региональная поддержка.Андрей Колмогоров, министр строительства Пермского края: "Правительство Пермского края приняло решение, и вы за него проголосовали: мы выделили дополнительно 243 миллиона, которые покрыли ту разницу, которая связана с увеличением стоимости строительных материалов".

Особое внимание малым городам. Как отметил руководитель фракции, проблема расселения людей в отдаленных муниципалитетах - Губахе, Кизеле, Александровске - пока остаётся. Парламентарии предложили министерству проработать этот вопрос к ближайшему заседанию.

Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края: "Если в федеральной программе софинансирование 1 процент, то по региональной - 25 процентов. Мы обратились к министру Андрею Валерьевичу о том, чтобы министерство проработало вариант уменьшения доли софинансирования со стороны муниципалитета. Большинство муниципалитетов у нас дотационные, и найти средства достойные, чтобы быстрее реализовать программу расселения из аварийных домов, проблематично".

Активно внедряется механизм выплаты компенсаций на переселение в комфортное жилье. Первые 800 соглашений уже заключили администрации Губахи, Александровска, Лысьвы и Перми.

Несмотря на пандемию коронавируса, отрасль строительства в Прикамье переживает подъем. В прошлом году во всем регионе сдано около полутора миллионов квадратных метров жилья. В благоустроенные квартиры переехали порядка пяти тысяч человек.

В этом году планируется расселить ещё больше людей из аварийных домов. Эксперты уверены: достигнуть этого возможно общими усилиями исполнительной и законодательной власти.