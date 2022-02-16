Строительство Северного обхода Перми обойдется в 79 миллиардов рублей

Накануне было подписано трёхстороннее соглашение между Пермским краем, группой компаний «БТС-Мост» и «Газпромбанком». Речь идёт о строительстве Северного автомобильного обхода в Перми. Проект имеет стратегическое значение как для региона, так и для федеральных перевозок. Новая магистраль позволит соединить и разгрузить Западный, Южный и Восточный дорожные обходы, а также вдвое снизить транспортный поток на Красавинском мосту. В перспективе Северный обход станет частью федерального маршрута «Северо-Запад – Сибирь». Стоимость объекта при выходе с экспертизы составила 79 млрд рублей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас проектно-сметная документация готова, она представляет из себя строительство дороги протяженностью более 50 километров, 9 развязок и мост через Каму, который будет выше по течению, чем плотина Камской ГЭС. Реализация проекта возможна, как получение из федерального софинансирования, так и привлечение средств частного капитала. Уже в этом году есть шанс выйти на частную концессионную инициативу".

Строительство Северного обхода Перми включает в себя три этапа. Если кратко, то четырехполосная дорога пройдёт от трассы Пермь-Березники рядом с отворотом на деревню Бобки, далее через Каму и до обхода города Краснокамска в районе примыкания улицы Промышленной. Также предусмотрена развилка до Красавинского моста. В рамках проекта запроектировано 9 транспортных развязок, включая путепровод через железнодорожные пути. Протяжённость всей дороги составляет свыше 55 километров.Виталий Шишмарёв, член совета директоров, заместитель генерального директора по перспективному развитию АО «БТС-МОСТ»: "Проект, безусловно, интересен, мы его полностью понимаем, понимаем его реализацию. Сейчас после подписания соглашения предстоит важная работа. И в партнерстве с одним из ведущих банков страны этот проект будет успешно реализован".