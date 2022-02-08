Пермский край присоединился к федеральной акции по защите детей в цифровой среде
Инициаторы акции поясняют, что в течение месяца будут рассказывать о мерах безопасности для детей в интернете, о специальных продуктах и решениях, а также о позитивном контенте и правилах цифровой грамотности в рамках Хартии «Цифровая этика детства».
Хартия «Цифровая этика детства» создана компаниями VK, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «МегаФон», МТС и «ВымпелКом». В ее основе 5 ключевых принципов: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.
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