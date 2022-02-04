Открытие когалымского филиала ПНИПУ запланировано на 2023 год

С рабочим визитом Пермь посетил вице-президент компании «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. Он принял участие в заседании наблюдательного совета Пермского политехнического университета под председательством главы региона Дмитрия Махонина. Основной темой встречи стало строительство в Когалыме филиала университета, которое ведётся при поддержке нефтяников.Анатолий Ташкинов, ректор ПНИПУ: "Это будет новое образование, новое образование будет соткано из нескольких проектов, это и сетевые программы с участием ведущих российских и иностранных университетов, это и онлайн обучение, это и так называемое практикоориентированное обучение, которое является визитной карточкой нашего головного вуза".Открытие когалымского филиала запланировано на 2023 год, учиться в нём будут студенты, которые входят в так называемые корпоративные группы, и являются будущими специалистами нефтегазовой отрасли. Сейчас они проходят обучение на горно-нефтяном факультете в Перми, это молодые люди из разных российских городов, и в 2023 году вместе с новым набором студентов они продолжат учёбу в Когалыме. А то, что это будет филиал именно Пермского политеха - решение не случайное, говорят нефтяники. Анатолий Москаленко, вице-президент по управлению персоналом и социальном политике ПАО «ЛУКОЙЛ»: "За тридцать лет компании получили тысячи специалистов от этого университета, которые подготовились и пришли работать в компании. Мы переподготовили десятки тысяч на базе здесь специалистов, как российских, так и зарубежных, для наших зарубежных проектов. И вопрос не стоял, на какой базе создать - именно на базе Пермского политехнического университета".