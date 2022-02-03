Пермские спортивные клубы переносят игры из-за коронавируса
Стало известно об отмене матча «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» - «Цмоки-Минск», который был запланирован на 06.02.2022 в Перми. Игра перенесена по просьбе команды из Минска. Причина - вспышка коронавирусной инфекции в белорусской команде. Новая дата встречи наших команд будет объявлена дополнительно.
Пермский "Амкар" из-за общей эпидемической обстановки решил отменить игру с командой видеоблогеров, которая должна была пройти 12 февраля. Встречу решено перенести на более благополучное время.
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