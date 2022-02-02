Все прикамские спортсмены из состава сборной России прибыли в Пекин и прошли тестирование на COVID-19. Об этом сегодня сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Олимпийские игры стартуют 4 февраля.

В расширенный состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине вошли 24 спортсмена из Пермского края и 9 из них – в основной состав. Это самое большое число представителей от Прикамья за всю историю.

«Это Мария Истомина (лыжные гонки), Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина), Татьяна Иванова и Екатерина Катникова (санный спорт). При этом вся команда сборной России по фристайлу состоит из воспитанниц чусовской спортшколы «Огонек» им. Л.Д. Постникова: на Игры в Пекин отправились Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Также в основной состав сборной вошла биатлонистка Валерия Васнецова. Но, к сожалению, пандемия коронавируса внесла коррективы, и девушка уже не сможет выступить за страну из-за 2-х положительных ПЦР-тестов на COVID-19», – пояснила министр.

По словам Татьяны Чесноковой, в расширенный состав олимпийской команды по фигурному катанию вошла пермская пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Воспитанники СШОР «Старт» заявлены в состав российской команды в статусе запасных. Руководитель министерства также сообщила, что еще 9 представителей Пермского края включены в расширенный список паралимпийской сборной России на зимние игры в Пекине. Окончательный состав команды будет утвержден в 20 числах февраля.