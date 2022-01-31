В общественных проектах ПФО приняли участие более 10 тысяч прикамцев

В аппарате главного федерального инспектора по Пермскому краю проанализировали итоги 2021 года по вовлеченности региона в общественные проекты Приволжского округа. Цифры получены впечатляющие.

160 школьников из 14 регионов Приволжского федерального округа борются за победу в 4 направлениях. Пока одни собирают умного неубиваемого робота, другие пишут для него программы, выполняют задания по математике, или самое интересное - чемпионат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Интеллектуальная олимпиада под эгидой полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова стала уже традиционной. Каждый раз для организации выбирали новый регион, но с прошлого года олимпиаду решили навсегда оставить в Пермском крае. Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «По наиболее значимым для Пермского края направлениям деятельности проводить олимпиаду это солидно, это круто. Мы действительно рады принимать весь ПФО у себя».В День семьи, любви и верности красочное выступление многодетной семьи Абакшиных зрители запомнят надолго.

В семье 14 приемных детей до 18 лет, семеро уже выросли и живут отдельно, но для участия в окружном конкурсе многодетных семей все воссоединяются вновь. Результат - лучшая семья Приволжья.Сразу 2 спектакля пермских любительских театров - "17-я скрипка" и "Кот" - стали финалистами конкурса "Театральное Поволжье". Проект создан по инициативе полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в 2019 году.

Итоги этого сезона подведут в марте. Но пермские "Корова" и "Русалочка" уже прославились.Еще один окружной проект - спортивно-туристический лагерь "Туриада" - в 2021 году, несмотря на пандемийные ограничения, прошел в Самарской области.Пеший и водный туризм, песни у костра. Прикамские команды уверенно занимают первую строчку в рейтинге регионов ПФО с 2018 года.

В Приволжском федеральном округе при непосредственном участии полномочного представителя президента Игоря Комарова сегодня реализуются десятки различных общественных проектов. Направления самые разные: социальная помощь, поддержка детей, организация спортивных мероприятий. Только в Пермском крае в 2021 году в них приняло участие боле 10 тысяч человек.

Сергей Половников, главный федеральный инспектор Пермского края: "Не каждый федеральный округ реализует такие масштабные проекты, поэтому в определенной степени это является изюминкой Приволжского федерального округа. Мы этим гордимся. За 2021 год, если брать округ в целом, более 1,5 миллионов ребят приняли участие в проектах - это действительно серьезный охват. Задачи выполняются, есть интерес и участие молодежи". А пока у молодежи есть прекрасная возможность готовиться к новым олимпиадам, конкурсам и фестивалям. Начало нового сезона уже объявлено. Плюс ко всему - всегда есть возможность предложить что-то новое.