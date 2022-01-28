В стране отметили годовщину полного снятия блокады Ленинграда
В историческом парке «Россия – моя история» прошел телемост на тему роли Молотовской области (сейчас – Пермского края) в сохранении жизней эвакуированных ленинградцев и перевезенных из северной столицы предметов культурного наследия.
Коми-Пермяцкий краеведческий музей подготовил к этой дате тематическую вытавку-экскурсию «Дороги Победы», один из разделов которой посвящён землякам,-участникам обороны Ленинграда – это Герой Советского Союза Африкан Вотинов, Григорий Сюркаев, Кондратий Барсуков, Иван Зырянов и другие жители Коми-округа, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»,
В краевой библиотеке им. М. Горького (г. Пермь, ул. Ленина, 70) открылась книжная выставка «900 дней: ко дню снятия блокады Ленинграда», представляющая издания с 1942 по 2021 годы. В ней собраны статьи из сборников, очерки, дневники, воспоминания участников тех событий, документы военных лет, а также повести и рассказы. Выставка продлится до конца января.
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