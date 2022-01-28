В стране отметили годовщину полного снятия блокады Ленинграда

Накануне в стране отметили День воинской славы России, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 78 лет назад - 27 января 1944 года - в ходе операции «Январский гром» Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Враг был отброшен от города на 65-100 километров. Войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчину. Вечером в городе, пережившем 900 дней осады, впервые прогремели мирные залпы – салют Победы. Всему миру ленинградцы показали пример мужества, героизма, стойкости и любви к своей Родине.В историческом парке «Россия – моя история» прошел телемост на тему роли Молотовской области (сейчас – Пермского края) в сохранении жизней эвакуированных ленинградцев и перевезенных из северной столицы предметов культурного наследия.Коми-Пермяцкий краеведческий музей подготовил к этой дате тематическую вытавку-экскурсию «Дороги Победы», один из разделов которой посвящён землякам,-участникам обороны Ленинграда – это Герой Советского Союза Африкан Вотинов, Григорий Сюркаев, Кондратий Барсуков, Иван Зырянов и другие жители Коми-округа, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»,В краевой библиотеке им. М. Горького (г. Пермь, ул. Ленина, 70) открылась книжная выставка «900 дней: ко дню снятия блокады Ленинграда», представляющая издания с 1942 по 2021 годы. В ней собраны статьи из сборников, очерки, дневники, воспоминания участников тех событий, документы военных лет, а также повести и рассказы. Выставка продлится до конца января.