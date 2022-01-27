В Прикамье пройдёт Всероссийский Сабантуй
В Пермском крае планируется создание центра культуры Татарстана и проведение Всероссийского сельского Сабантуя. Такие возможности, наряду с расширением сотрудничества в других сферах, обсуждались в ходе визита в Татарстан делегации Пермского края.
Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, для Пермского края сотрудничество с Татарстаном – вопрос не только торгово-экономический, но и социально-культурный.
«В Прикамье проживает более 115 тыс. татар, и это второй по численности народ в крае. Мы заинтересованы в укреплении общественных и культурных связей. Поэтому хотим вместе с вами проработать вопрос по созданию в Перми центра культуры Татарстана. Думаю, данный проект будет очень востребован, – обозначил Дмитрий Махонин. – В 2024 году в Барде состоится Всероссийский сельский Сабантуй – мы уже начали готовиться к этому мероприятию. Важно также доработать вопросы культурного обмена – наладить гастроли театров, творческих коллективов и другое».
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