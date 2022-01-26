Туристический кешбэк: выбираем варианты отдыха

Пермский край присоединился к пятому этапу программы туристического кешбэка. Официальный старт был дан на прошлой неделе, а сегодня остается выбирать варианты отдыха.

По России Юлия Пьянкова путешествует не первый год. Во-первых, интересно, во-вторых – выгодно. Благодаря программе «Кешбэк», говорит девушка, на счету уже более пяти поездок с возвратом части денег за туры на карту.

Юлия Пьянкова: "Уже не первый год, не первый раз получаю кешбэк. Путешествовали по всей России, ездили в Сочи, Санкт-Петербург, в Крым. Любим путешествовать по Пермскому краю".

Чтобы вернуть 20% от стоимости путешествия по России, нужно купить тур или отдельное проживание в отеле от двух дней до 12 апреля и оплатить его картой «Мир». Максимальная сумма кешбэка – 20 тысяч. Их зачислят в течение пяти дней. Отдыхать можно вплоть до 30 апреля.

Анжелика Кузнецова, менеджер по туризму компании «СКО-Трэвел»: "Туристы могут приобрести несколько туров с одной карты. Количество туров не ограничено. Необходимо, чтобы один тур был продолжительностью не менее двух ночей".

А это значит, что сэкономить можно не только на длительном путешествии, но и на туре выходного дня. Всего же на этот раз для туристов подготовили более двух миллионов предложений. И это не только классические варианты, а к примеру, Байкал, Карелия или Алтай.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма: "Как раз сейчас, в отличие от пиков сезона и новогодних праздников, гораздо меньше ажиотажа, соответственно, больше выбор гостиниц, билетов, поэтому сами поездки можно спланировать гораздо дешевле. А с кешбэком получается двойная выгода".

В программе участвуют и санатории, в том числе Пермского края. Например, Демидково, Ключи, Усть-Качка. А еще можно отправиться в круиз.

Отправиться в круиз с кешбэком можно с начала навигации до конца мая. Вариантов направлений множество. Например, из Перми в Волгоград, с остановкой в различных городах круиз займет порядка двух недель.

Выбрать подходящий вариант можно на портале программы мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров.

А Юлия успевает посетить еще один интересный уголок страны – на Камчатке весной особенно красиво.