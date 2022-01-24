В рейтинге по стоимости проката коньков Пермь обогнала столицу
Пермь оказалась на втором месте в рейтинге по стоимости проката коньков в стране, приводит аналитику портал 2ГИС. По сравнению с декабрем 2019 года минимальная цена часа проката в городах-миллионниках увеличилась в среднем на 12,4%. В Санкт-Петербурге прокат коньков составляет 291 рубль за час, Пермь в рейтинге 2 ГИС заняла второе место и обошла даже столицу со стоимостью проката в 250 рублей за час. Москва оказалась на третьем месте - здесь стоимость проката коньков составляет в среднем 222 рубля. Дешевле всего кататься на катках в Самаре, Казани и Волгограде.
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