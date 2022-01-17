В ПФО стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье»
В Приволжском федеральном округе стартовал окружной этап фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье». В региональном отборочном этапе приняли участие 64 творческих коллектива Прикамья. На окружном этапе регион будут представлять два коллектива: авторский студенческий театр «17-ая Скрипка» (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) со спектаклем по рассказам А. Платонова и образцовый театр-студия «КОД» (Дворец детского (юношеского) творчества, г. Пермь) с постановкой «Русалочка» по мотивам пьесы Л. Разумовской.
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