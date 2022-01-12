Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Новости регионов России

← Дорожным лихачам может грозить тюремный срок до 3 лет

Прокуратура России отмечает 300-летие

Прокуратура России отмечает 300-летие. 12 января 1722 г. в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I была учреждена Российская прокуратура. Перед ведомством ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». В наше время в числе приоритетных направлений деятельности прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны.
Прокурорский корпус Пермского края насчитывает 734 прокурорских работника, 162 государственных гражданских служащих и 70 технических специалистов. В состав органов прокуратуры региона входят 58 городских, районных и специализированных прокуратур, центральный аппарат в составе 14 управлений и отделов, 9 старших помощников и помощников прокурора края, которые выполняют поставленные перед системой задачи.
Павел Бухтояров, прокурор Пермского края: "Прокуратура Пермского края по праву гордится своими достижениями и высокопрофессиональными сотрудниками, которые с честью несут свою нелегкую службу в рядах прокуратуры Российской Федерации. От всей души желаю коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, мира и добра".

Метки: Власть, Официально

Опубликовано: 12.01.2022 в 14:32 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

Дорожным лихачам может грозить тюремный срок до 3 лет

В Прикамье подведены итоги «Рождественского турне 2022»

С 1 января в России увеличился минимальный размер оплаты труда

В Кунгурской пещере возвели храм Василия Блаженного изо льда

На территории Прикамья официально открыты 9 ледовых дорог


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Дорожным лихачам может грозить тюремный срок до 3 лет

Обратите внимание

в Перми

С 10 января в Перми будет расширена зона платной парковки
С 10 января 2022 года в зону платных парковок включены следующие участки улиц: улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского; улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта; улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади. Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 рублей в час.
05.01.2022 в 15:00

Метки: Экономика, в Перми, Общество

В Перми возобновил работу зимний проект «Ледовый сезон»
Пермяки и гости города снова могут бесплатно кататься на коньках по вторникам, средам и пятницам с 20 до 22 часов на восьми муниципальных катках. Попасть на муниципальные катки бесплатно могут как любители, так и профессионалы. Единственное условие – нужно иметь свои коньки. Также для посетителей в любое время потребуется соблюдение всех мер санитарной безопасности. В раздевалки заходить можно только в маске, проверка температуры обязательно. У людей старше 18 лет проверят наличие QR-кода. Кроме того, открыт каток на набережной Камы, на площадке нового амфитеатра. Вход на лед со своими коньками здесь всегда бесплатный. Каток работает ежедневно с 10 утра до 22 вечера.
05.01.2022 в 10:30

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В администрации Перми рассказали, как новые проездные помогут сэкономить
Владельцы безлимитных проездных, которые регулярно пользуются транспортом, смогут существенно экономить на проезде, а также избежать штрафа в случае встречи с контролёрами, поскольку проезд для них считается предоплаченным.
04.01.2022 в 16:35

Метки: Экономика, Деньги, в Перми

В городских лесах Перми организована уборка мусора
«Пермское городское лесничество» определило подрядную организацию, которая будет обеспечивать уборку территорий городских лесов от мусора в 2022 году.
04.01.2022 в 12:11

Метки: в Перми

В Перми на эспланаде начали строить ледовый парк «Новогодье»
В центре Перми – на территории возле нового фонтана – началась ледовая «стройка». На площадку привезли лёд, продолжается сборка каркасных деревянных конструкций, которые добавят прочности и безопасности ледовым объектам и продлят срок их службы. Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, в конце декабря здесь откроется парк для прогулок с ледовыми композициями. Гости смогут подняться на смотровую площадку «Куранты» высотой 3 метра, затеряться в ледовом лабиринте в форме главного новогоднего блюда – «Оливье» диаметром почти 14 метров, сесть на огромный двухметровый трон Деда Мороза и сделать фотографию на память. Городская ёлка на эспланаде уже украшена новым световым куполом диаметром 48 метров. Световой шатер состоит из 240 нитей. Конструкция располагается на высоте 27 метров, спускается нитями длиной до 5 метров и держится на 24 опорах.
14.12.2021 в 11:35

Метки: Культура, в Перми

В России

В Прикамье подведены итоги «Рождественского турне 2022»
В Пермском крае завершились открытые Всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина для юных летающих лыжников «Рождественское турне 2022». Участие в них приняли мальчики и девочки в возрасте от 8 до 13 лет. На старт кроме россиян вышли ребята из Болгарии, Беларуси, Казахстана и Словакии. Победителями общего зачета «Рождественского турне 2022» в группе спортсменов 2010 года рождения и младше стали Елизавета Андреева (Санкт Петербург) и Иван Шавель (Беларусь). У ребят в возрасте 11-13 лет победили Екатерина Наумова (Санкт-Петербург) и Дмитрий Серёгин (Южно-Сахалинск).
10.01.2022 в 10:50

Метки: В России, Спорт

В Кунгурской пещере возвели храм Василия Блаженного изо льда
В Кунгурской ледяной пещере появился свой храм Василия Блаженного, практически копия московского оригинала. Место расположения - грот Крестовый. Автор скульптуры Алексей Исаев. Чтобы воплотить задумку, понадобилось 160 ледяных блоков и две недели времени - строили собор по вечерам, чтобы не мешать туристам.
04.01.2022 в 17:15

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Пермь примет Чемпионат России по самбо в 2023 году
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, который приехал в Пермь с рабочим визитом, подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из важных его пунктов предусмотрено проведение в Перми Чемпионата России по самбо в 2023 году, юбилейном для краевой столицы. Для Пермского края самбо - один из базовых видов спорта. По программам «Самбо в школы и вузы» навыки самообороны без оружия сегодня осваивают более 5000 школьников и студентов. В профильных школах мастерство совершенствуют — ещё 2,5 тысячи девушек и юношей. Ежегодно пермяки становятся победителями и призёрами Чемпионатов мира и Европы.
14.12.2021 в 10:30

Метки: Спорт, Общество, В России, в Пермском крае

Пермь заняла второе место среди городов РФ с лучшей системой общественного транспорта
Пермь заняла второе место в рейтинге городов России с лучшей системой общественного транспорта. Результаты были опубликованы на этой неделе. Первое - у Екатеринбурга. Одним из критериев для сравнения стало время, за которое пассажир сможет добраться до конечной точки, а также разница между реальными доходами населения и стоимостью проезда в транспорте. В Перми эта позиция изменится в следующем году.
13.12.2021 в 10:05

Метки: В России, в Перми, Экономика

В Перми открылся Всероссийский форум национального единства
В Перми открылся Всероссийский форум национального единства. В этом году к участию присоединились Турция, Португалия, Казахстан. На форуме наградили победителей конкурса видеороликов
09.12.2021 в 16:57

Метки: Культура, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Прокуратура России отмечает 300-летиеПрокуратура России отмечает 300-летие

"Очень разочарованы!" Из-за отсутствия горок пермяки катаются в самых неожиданных и опасных местах "Очень разочарованы!" Из-за отсутствия горок пермяки катаются в самых неожиданных и опасных местах

В Пермском крае мужчина предстанет перед судом за совершение 13 преступленийВ Пермском крае мужчина предстанет перед судом за совершение 13 преступлений

В ФНС рассказали о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладовВ ФНС рассказали о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Кунгуре установили новый модульный томографВ Кунгуре установили новый модульный томограф

20 рублей за час в сугробе: новые места на платной парковке почистить не успели20 рублей за час в сугробе: новые места на платной парковке почистить не успели

44 медали: Федерация плавания Пермского края подвела итоги 2021 года

Вторжения "омикрона" не избежатьВторжения "омикрона" не избежать

В Прикамье пришли морозыВ Прикамье пришли морозы

МФЦ начали прием заявлений на присвоение звания «Ветеран труда Пермского края»

Прикамская спортсменка вошла в состав Олимпийской сборной России на зимних играх в ПекинеПрикамская спортсменка вошла в состав Олимпийской сборной России на зимних играх в Пекине

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2022

В Краснокамске врачи за взятки выдавали поддельные больничные листыВ Краснокамске врачи за взятки выдавали поддельные больничные листы

С начала текущего года ряд мер социальной поддержки жители Прикамья будут получать в Пенсионном фондеС начала текущего года ряд мер социальной поддержки жители Прикамья будут получать в Пенсионном фонде

Пермский театр оперы и балета вступает в борьбу за "Золотую Маску"Пермский театр оперы и балета вступает в борьбу за "Золотую Маску"

Как робот из Кунгура освоил игру в шахматыКак робот из Кунгура освоил игру в шахматы

Зону платной парковки расширят в районе РазгуляяЗону платной парковки расширят в районе Разгуляя

Возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного сертификата о вакцинацииВозбуждено уголовное дело по факту использования поддельного сертификата о вакцинации

Пермяки жалуются на сбои при оплате транспортной картойПермяки жалуются на сбои при оплате транспортной картой

Лебедь зимой: спасая, не навреди!Лебедь зимой: спасая, не навреди!

Кулинарная экзотика. В Перми открылась самая вкусная ярмарка годаКулинарная экзотика. В Перми открылась самая вкусная ярмарка года

В Прикамье впервые с июля прошлого года выявлено менее 300 заболевших COVID-19 за суткиВ Прикамье впервые с июля прошлого года выявлено менее 300 заболевших COVID-19 за сутки

В Перми открываются мобильные пункты вакцинацииВ Перми открываются мобильные пункты вакцинации

Дорожным лихачам может грозить тюремный срок до 3 летДорожным лихачам может грозить тюремный срок до 3 лет

Каток на пермской набережной откроется 12 январяКаток на пермской набережной откроется 12 января

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную