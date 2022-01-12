Прокуратура России отмечает 300-летие
Прокуратура России отмечает 300-летие. 12 января 1722 г. в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I была учреждена Российская прокуратура. Перед ведомством ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». В наше время в числе приоритетных направлений деятельности прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны.
Прокурорский корпус Пермского края насчитывает 734 прокурорских работника, 162 государственных гражданских служащих и 70 технических специалистов. В состав органов прокуратуры региона входят 58 городских, районных и специализированных прокуратур, центральный аппарат в составе 14 управлений и отделов, 9 старших помощников и помощников прокурора края, которые выполняют поставленные перед системой задачи.
Павел Бухтояров, прокурор Пермского края: "Прокуратура Пермского края по праву гордится своими достижениями и высокопрофессиональными сотрудниками, которые с честью несут свою нелегкую службу в рядах прокуратуры Российской Федерации. От всей души желаю коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, мира и добра".
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