Дорожным лихачам может грозить тюремный срок до 3 лет
С этой недели дорожным лихачам грозит весомый штраф - от двухсот до трехсот тысяч рублей и даже реальный тюремный срок - до трех лет. Злостным нарушителем отныне считается тот, кто в третий раз попался на одном из тяжких нарушений: запрещенный обгон, превышение скорости более чем на 60 километров в час или выезд на трамвайные пути. При этом, его должны были уже как минимум один раз лишать за это прав, а последнее нарушение обязан зафиксировать инспектор.
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