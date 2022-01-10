В Прикамье подведены итоги «Рождественского турне 2022»

В Пермском крае завершились открытые Всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина для юных летающих лыжников «Рождественское турне 2022». Участие в них приняли мальчики и девочки в возрасте от 8 до 13 лет. На старт кроме россиян вышли ребята из Болгарии, Беларуси, Казахстана и Словакии.

Ребята за неделю совершили зачетные попытки в трех городах Пермского края: Перми, Лысьве и Чайковском. Лучшие спортсмены по итогам трех этапов вышли в финал, который состоялся в Чайковском в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова. Маленькие спортсмены перешли на трамплины большей мощности. Этот этап турнира включен в официальный календарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Это означает, что первые очки в профессиональной карьере ребята получают на российских соревнованиях.

В итоге победителями общего зачета «Рождественского турне 2022» в группе спортсменов 2010 года рождения и младше стали Елизавета Андреева (Санкт Петербург) и Иван Шавель (Беларусь). У ребят в возрасте 11-13 лет победили Екатерина Наумова (Санкт-Петербург) и Дмитрий Серёгин (Южно-Сахалинск).

Впервые в рамках «Рождественского турне» прошли соревнования смешанных команд. Дебют этой дисциплины на Олимпийских играх состоится совсем скоро – в феврале 2022 года в Пекине. Победу в соревнованиях праздновала объединенная команда Словакии и Болгарии, второе место – у российской команды из Санкт-Петербурга, третье завоевала сборная Беларуси.

«Рождественское турне» прошло в Прикамье в 17-й раз. За это время из регионального он вырос в международный и стал стартовой площадкой в большой спорт для многих нынешних лидеров сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, таких как Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева.