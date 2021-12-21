Из-за снегопада в Перми задерживаются 15 авиарейсов
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2021
Из-за снегопада в Перми задерживаются 15 авиарейсов
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