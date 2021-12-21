В Прикамье увеличено вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия
Новые размеры денежного вознаграждения в постановлении были установлены, исходя из тактико-технических характеристик и поражающей способности различных видов вооружения. Чем выше опасность для общества сдаваемого предмета, тем значительнее установлена сумма выплаты. Так, за добровольно сданный карабин вознаграждение составит 10,5 тыс. руб., охотничье гладкоствольное оружие – 6 тыс. руб. Выплата за автоматическое оружие увеличена до 12 тыс. руб., за гранатомет – 15 тыс. руб. Новые тарифы установлены на 2022-2024 гг.
Гражданин, желающий добровольно расстаться с оружием или боеприпасами, должен сдать их в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Затем специалисты МВД определят тип, вид, оружия, дадут оценку состояния сданных предметов и составят акт их проверки, на основании которого впоследствии оформляется выплата.
Министерство территориальной безопасности Пермского края принимает заявления на выплату вознаграждения по телефону: +7 (342) 217-73-12.
В случае добровольной сдачи граждане освобождаются от административной и уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
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