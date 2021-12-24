Ожидание в аэропорту скрасят рояль и живая музыка
Вот уже несколько лет в канун новогодних праздников пространство аэропорта наполняется музыкой - преподаватели Пермского музыкального колледжа исполнят в здании аэропорта популярные композиции классического и джазового репертуара, а также любимые мелодии из кинофильмов, ностальгические песни отечественной и зарубежной эстрады.
Выступления музыкантов Пермского музыкального колледжа в аэропорту будут проходить ежедневно с 11.00-12.30 и с 18.00-19.30 до 5 января.
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