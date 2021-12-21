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В Пермском крае похолодает
"Уже к вечеру среды по северо-западным районам края может похолодать до 23-25 градусов мороза, в Перми - до 15 градусов мороза. В четверг холодный воздух распространится уже на всю территорию. В течение суток температура составит -22...-27. В Перми возможно уже в четверг будет достигнута отметка в -25, но более холодная ночь ожидается на пятницу. В пятницу днем начнется постепенное потепление, которое будет сопровождаться довольно сильным ветром, а в выходные - снегопадом. Погода может стать еще более некомфортной в субботу, когда ожидается усиление ветра с выходом циклона и снегопад. Затем, согласно предварительному прогнозу, возможно кратковременное потепление до -5...-10 градусов", - сообщил сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
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