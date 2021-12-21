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В Дзержинском районе Перми открывается новогодняя ярмарка
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции. Посетители смогут приобрести ёлочные украшения и сувенирную продукцию, а также продукты питания местного производства для праздничного новогоднего стола, в том числе мясные и рыбные деликатесы, мёд, сыры и дикоросы. На ярмарке предусмотрена и развлекательная программа: конкурсы, дегустации местной продукции, музыкальное сопровождение.
Напомним, предновогодние ярмарки продлятся в Перми до 30 декабря, а с 4 по 7 января запланировано проведение рождественских ярмарок.
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