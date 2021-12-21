Губернаторы Прикамья и Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве в сфере высоких технологий

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов в рамках рабочей встречи обсудили развитие сотрудничества в сфере высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы Прикамья.Как заявил губернатор Дмитрий Махонин, за последние три года в крае начата реализация большого количества проектов, разработаны механизмы для поддержки IT-сектора."Регион готов поделиться наработанной практикой в этой сфере. В то же время мы заинтересованы в сотрудничестве с северной столицей и готовы перенимать успешный опыт коллег в области цифровой трансформации", – отметил Дмитрий Махонин.Александр Беглов сообщил, что Санкт-Петербург также готов поделиться с Пермским краем практикой внедрения цифровых технологий, в том числе работой по созданию городского акселератора для помощи малому и среднему бизнесу.«Санкт Петербург и Пермский край – крупнейшие промышленные центры России. Сотрудничество в развитии высоких технологий должно стать нашим приоритетом. Наш город сегодня – один из лидеров цифровизации в России. Мы внедряем цифровые технологии, в первую очередь, в сферу государственных услуг, здравоохранения, образования и науки, развития городской среды, в социальную сферу, а также в сферу транспорта, туризма, культуры», – сказал Александр Беглов.Кроме того, главы регионов обсудили взаимодействие в сфере культуры и туризма.Губернатор Пермского края поблагодарил Александра Беглова за готовность предоставить в Городском туристско-информационном бюро площадку для презентации потенциала Пермского края.Александр Беглов в свою очередь выразил готовность города принять участие в установке в Прикамье памятника эвакуированным в военные годы предприятиям. Напомним, помимо заводов во время Великой Отечественной войны в Перми размещались Мариинский театр и часть коллекции Эрмитажа.«Хочу поблагодарить Вас и жителей Пермского края за сохранение памяти о блокаде Ленинграда», – сказал Александр Беглов.