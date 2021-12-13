Пермь заняла второе место среди городов РФ с лучшей системой общественного транспорта
Пермь заняла второе место в рейтинге городов России с лучшей системой общественного транспорта. Результаты были опубликованы на этой неделе. Первое - у Екатеринбурга. Одним из критериев для сравнения стало время, за которое пассажир сможет добраться до конечной точки, а также разница между реальными доходами населения и стоимостью проезда в транспорте. В Перми эта позиция изменится в следующем году.Новое тарифное меню в Перми начнёт действовать с 10 января следующего года. Максимальная экономия, по представленным расчётам, ждёт тех, кто приобретёт безлимитный проездной на год. Он будет стоить 12 780 рублей - если совершать не меньше 4 поездок в день, то одна обойдётся в 13 рублей, если ездить больше, то выйдет еще дешевле. Также есть «безлимит» на сутки - 124 рубля.Если человек купит проездной на месяц за 1683 рубля и совершит по 4 поездки в будние дни, 1 поездка обойдётся ему примерно в 21 рубль, если поездки в день две - 28 рублей.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Экономия - не единственная выгода от проездных документов. Если у нас есть, например, безлимит, то в плане пересадок мы не ограничены по времени - то есть нет ограничения 40-60 минут, нет ограничения по маршрутам». Самый простой способ купить проездной либо транспортную карту - обратиться в пункт выдачи и пополнения «Почтобанка», «Центральной кассы» и некоторые отделения «Почты России». Также в приложении «Проездной 59» можно выпустить виртуальную карту.
В 2022-м году приложение планируют обновить, чтобы пополнение было доступно не только в формате электронного кошелька, но и с возможностью приобретения проездного.QR-коды, с использованием которых можно оплатить проезд, можно найти на каждом окне трамвая или автобуса.
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