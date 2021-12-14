Пермь примет Чемпионат России по самбо в 2023 году

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, который приехал в Пермь с рабочим визитом, подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из важных его пунктов предусмотрено проведение в Перми Чемпионата России по самбо в 2023 году. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Благодарны федерации, что принимается решение в 2023 году провести Чемпионат России, в юбилейный для Перми год. С нашей стороны мы должны максимально выглядеть достойно и все те объекты спортивные, которые будут задействованы в проведении чемпионата, они должны быть приведены в нормативное состояние."

Для Пермского края самбо - один из базовых видов спорта, то есть число выбирающих его постоянно увеличивается. По программам «Самбо в школы и вузы» навыки самообороны без оружия сегодня осваивают более 5000 школьников и студентов. В профильных школах мастерство совершенствуют - ещё 2,5 тысячи девушек и юношей. Ежегодно пермяки становятся победителями и призёрами Чемпионатов мира и Европы.

Сергей Елисеев, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация самбо»: "Хотим не противопоставлять вид спорта другим, а дать ребёнку возможность ознакомиться с нашим видом спорта: научиться правильно падать, научиться защищать себя. Если ребёнку понравилось, то он в этой школе, где учится, может после уроков прийти и тренироваться уже профессионально."

В ходе визита в Пермский край, Сергей Елисеев поприсутствовал на церемонии открытия нового зала самбо во Фроловской средней школе «Навигатор». Школа из Пермского района приняла участие в федеральном проекте «Самбо в школу» - получила сертификат на приобретение борцовского ковра и комплекта спортивной формы.