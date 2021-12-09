В Перми открылся Всероссийский форум национального единства. В этом году к участию присоединились Турция, Португалия, Казахстан и Киргизия. На форуме наградили победителей конкурса видеороликов "Мы".Почему бы не оживить одну из легенд Пармы, подумали мультипликаторы детской студии «Артлис» и стали победителями конкурса национальных видеороликов «Мы». То, что сделали эти дети, официально зовут популяризацией ранее малоизвестной истории.

Анастасия Мельникова, руководитель Студии «Артлис»: "Источники - учителя из Кудымкара, носители языка, они нам рассказали несколько вариантов легенд, и мы взяли самую непопулярную».

Награждение проходит на форуме национального единства, где смешение особенностей в сплав национального единства - наипервейшая задача. Как эта сцена - объединяющая внешне не похожие народы.

Вначале дело - затем церемонии, торжественное открытие проходит на второй день реальной работы форума. Где главное - неформальное общение между вечными оппонентами - властью, наукой и обществом. Александр Смертин, и.о. руководителя Администрации губернатора Пермского края: "Именно на этой площадке сформировано профессиональное сообщество, определяющее дальнейшее развитие государственной национальной политики".

Так звучит приветственное слово губернатора Пермского края Дмитрия Махонина к участникам восьмого съезда ассамблеи народов России и восьмого форума национального единства. Год от года проходящего в Перми. Всегда это было наглядно, доступно, а главное позволяло проникнуться колоритом целых культур. Пандемия поубавила массовость участников, но не повлияла на масштаб идеи.

Назиржон Абдуганиев, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России - председатель исполкома Ассамблеи народов России: "Конечно, наша главная цель - это укрепление Российской нации, мы каждый год над этим работаем, и я уверен, что коллеги, которые к нам приезжают, этот опыт продолжают у себя в регионах».

Опытом и новыми практиками участники обмениваются на десятках круглых столов, мастер-классов и конкурсах. Чтобы в итоге сделать их доступными для всех. Ирина Галанова, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России: «Очень много площадок, где люди могут научиться, увидеть что - то, примерить на себя, попробовать и пользоваться этим».

С этого года примерить идеи могут не только граждане России, к участию в форуме присоединились в Турции, Португалии, Казахстане и Кыргызстане.

Форум остаётся одним из инструментов политики единства наций, в которой, впрочем, слышен голос каждого народа. И форум сегодня - это модель в миниатюре.