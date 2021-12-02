ТТ принимает Тюменский Большой драматический театр
В Перми начинаются гастроли Тюменского большого драматического театра. Вплоть до 5 декабря его труппа будет играть на сцене Театра-Театра. Гости приехали в столицу Прикамья в рамках фестиваля «Лаборатория мюзикла», который проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Зритель сможет увидеть бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» и моноспектакль «Новеченто (1990-й)». В это же время артисты Театра-Театра будут выступать в Тюмени.
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