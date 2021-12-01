1 декабря в России заканчивается срок уплаты налогов для физических лиц, уже завтра начинают начисляться пени.Оплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Уплатить налоги также можно по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, в банке с указанием УИН платежа, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ. Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2021 года задолженность будет расти за счет начисления пеней.

Наталья Пономарева, пресс-секретарь УФНС России по Пермскому краю: "Со 2 декабря на сумму не уплаченной в срок задолженности будут начисляться пени, в дальнейшем этот долг будет взыскан судебными приставами, которые смогут наложить ограничительные меры - такие как арестовать банковский счет должника или наложить арест на имущество".