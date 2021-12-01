В России вступают в силу новые законы

Декабрь внесет в жизнь россиян ряд перемен - в стране вступают в силу новые законы. С 1 декабря в России будет действовать новый порядок назначения пособия на детей. В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребёнок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов. 31 декабря истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал госуслуг. Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. С 1 декабря оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки, а в любом отделении загса. То же касается получения справок, повторных свидетельств, внесения изменений и исправлений в актовые записи, восстановления или аннулирования таких записей.

Банкам запретили проставлять в договорах «галочки» за заемщиков на оказание ему дополнительных услуг. Свое согласие на них теперь необходимо будет подтвердить собственноручно. Социально значимые сайты будут доступны даже при нулевом балансе.

Всего в список вошел 371 ресурс, в том числе портал Госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы и некоторые социальные сети и отдельные интернет-магазины.

С 1 декабря вступает в силу закон, обязывающий операторов вносить данные о каждом конкретном пользователе сим-карты в государственную базу данных.

Предполагается, что благодаря этому проще станет бороться с телефонными мошенниками, а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций.Банк России получил право на внесудебную блокировку интернет-сайтов мошенников. Цель - пресечь попытки взлома информационных систем банков, профучастников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций.

Иностранцев, прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства, обяжут в течение 30 дней с даты въезда сдавать фото, отпечатки пальцев и проходить медосмотр. От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Республики Беларусь и иностранцы в возрасте до 6 лет.