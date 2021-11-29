Пермский завод "Машиностроитель" построил второй дом для своих сотрудников

Пермский завод "Машиностроитель" в рамках собственной жилищной программы построил уже второй дом для своих сотрудников. На этот раз 22-этажный. Квартиры здесь, конечно, не бесплатные, но выгоднее предложения не найти.22-этажка на Сигаева,10б - это уже второй по счёту дом от пермского «Машиностроителя» для заводчан, построенный по жилищной программе на льготных условиях.

Михаил Челпанов, начальник отдела капитального строительства завода «Машиностроитель»: "Главное преимущество заводской программы – это предоставление беспроцентной ссуды на первоначальный взнос и низкая стоимость квадратного метра, в доме по Сигаева, 10Б она на 7-8 тысяч ниже рыночной".

Завод – городу, город – заводу. Так было во все времена, остается и сейчас. Поэтому стратегия социально-экономического развития краевой столицы актуализируется с учётом мнений представителей крупных предприятий. В том числе и с этой целью глава Перми Алексей Дёмкин с рабочим визитом посетил производственные площадки завода «Машинстроитель».

На текущий момент на заводе завершено строительство трёх крупных объектов. Один их них это корпус для организации серийного производства узлов авиационного двигателя ПД-14. Также проведена большая работа по освоению и выпуску изделий гражданского направления, пример: компоненты для ветроэнергетических установок. Алексей Дёмкин, глава Перми: "Отрадно видеть, что предприятия, связанные с обороноспособностью государства, имеют хорошую загрузку, отрадно то, что на них трудятся люди, к которым руководство предприятия проявляет реальную заботу не на словах, а на деле. В свою очередь от городских властей, мы готовы оказывать полное содействие в помощи сотрудникам предприятия, самому предприятию".

Помимо жилищной программы, действующий на предприятии коллективный договор содержит расширенный пакет социальных гарантий, включающих меры материальной поддержки, мероприятия по адаптации, обучению и оздоровлению работников.

Владимир Ломаев, генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель»: "Прежде всего мы заботимся о наших работниках – должна быть достойная заработная плата, уверенность в завтрашнем дне, люди должны стремиться к нам на завод. На сегодняшний день открыли мы вакансии на определенное количество мест, не буду называть, чтобы не создавать ажиотажа, по инвестпроектам мы должны построить два новых цеха".

За время действия льготной жилищной программы на предприятии свои жилищные условия улучшили более 300 заводчан. При этом пока строили первый дом на Омской, 2 и по Сигаева,10б, от работников поступило около 700 заявлений.

Из окон многоэтажки на Сигаева, 10б открывается шикарный вид на Каму. В планах у завода «Машинстроитель» продолжить жилищное строительство - должны появиться ещё две высотки.