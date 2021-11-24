Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Новости регионов России

← В Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублей

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате


С 26 по 28 ноября в столице Прикамья пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В этом году событие снова пройдет в онлайн-формате.
Как сообщают организаторы фестиваля, публика «Компроса» вновь увидит традиционные мероприятия фестиваля в сочетании с новыми форматами. На поэтическом слэме выступят поэты из Перми и других городов России. Победитель примет участие во всероссийском конкурсе. Как всегда в рамках «Компроса» прозвучат стихи на «Биармии» – главных поэтических чтениях фестиваля. Состоится букпитчинг для прозаиков, драматургов и поэтов «Шанс для неизданных книг», по итогам которого победитель получит право на издание своей книги. Второй раз на «Компросе» пройдёт конкурс литературной критики - это выступления авторов рецензий на вышедшие книги. Жюри выберет лучшие материалы и авторов – их рецензии будут напечатаны в журнале «Вещь».
«Литературные встречи» фестиваля расширили географию. На Компросе зрители встретятся с поэтами, живущими в России, США, Великобритании, Польши, Грузии.
Дети и родители увидят книги известного иллюстратора детских книг, выходящих в Перми и Москве, и встретятся с автором - Анастасией Столбовой. Состоится российский конкурс авторской видеопоэзии «Третий глаз» - жюри выберет лучшие поэтические клипы. Кроме того, запланирована литературная прогулка по Перми с журналистом и краеведом Владимиром Гладышевым.
В воскресенье на закрытии «Компроса» публика увидит спектакль «Стеклянный зверинец» - постановку театра «Большая стирка» по пьесе американского драматурга Тенесси Уильямса. На фестивале состоится сетевая премьера спектакля.
Российский литературный фестиваль «Компрос» проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Трансляции событий будут организованы в группе фестиваля ВКонтакте.

Метки: Культура, В России, Образование, в Перми

Опубликовано: 24.11.2021 в 09:50 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

В Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублей

Прикамье представило ряд крупных проектов на форуме-выставке «Транспорт России»

Названы самые неблагополучные территории Прикамья по распространенности ВИЧ

Срок проведения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуг продлен до 14 ноября

Соликамские спортсмены завоевали золото и серебро на Чемпионате мира по кикбоксингу

Полиция задержала молодого человека, ограбившего магазин «ради мамы»

На «Мотовилихинских заводах» освоили выпуск судостроительной стали

В Перми состоялось заседание Совета при Президенте РФ по совершенствованию законодательства

В гимназии №2 прошел форум «Пермь-Восток»

В Чайковском проходит первенство ПФО по дзюдо среди юниоров


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублей

Обратите внимание

в Перми

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате
С 26 по 28 ноября в столице Прикамья пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В этом году событие снова пройдет в онлайн-формате.
24.11.2021 в 09:50

Метки: Культура, В России, Образование, в Перми

В сквере Миндовского зажглась новогодняя иллюминация
В сквере Миндовского в Индустриальном районе зажглась первая в Перми новогодняя иллюминация. Здесь появился большой светящийся шар, а над ним - вереницы гирлянд, украшающие ночное небо. Вот-вот праздничные конструкции засверкают огнями у ДК Солдатова, на эспланаде и на шоссе Космонавтов. К 20 декабря ледовые городки должны быть построены во всех районах города.
18.11.2021 в 17:05

Метки: Культура, в Перми

Аспирант политеха изобрел умные очки
Аспирант Пермского политехнического университета изобрел умные очки. Они способны отслеживать взгляд человека и анализировать его предпочтения. Например, в магазине можно моментально понять, какой товар на прилавке притягивает внимание больше, а какой меньше. Как работает чудо техники?
18.11.2021 в 12:17

Метки: Наука и техника, Образование, Сделано в Перми, в Перми

Подведены итоги конкурса «Умник - искусственный интеллект»
В Перми подвели итоги конкурса Умник - искусственный интеллект. Талантливые ребята со всей страны предлагали свои идеи по самым разным направлениям. В итоге лучшими стали 11. Что придумали и какой приз положен победителям?
17.11.2021 в 12:15

Метки: Наука и техника, Образование, в Перми

Региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил проект брендбука грядущего юбилея
16 ноября на заседании регионального оргкомитета по организации и проведению празднования юбилея Перми был представлен брендбук 300-летия – руководство по использованию логотипа и фирменного стиля, а также своеобразный каталог идей того, как символика праздника может быть внедрена в официальных документах, общественных пространствах, на пермских товарах, упаковках подарков и т.д.
17.11.2021 в 08:20

Метки: Культура, в Перми

В России

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате
С 26 по 28 ноября в столице Прикамья пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В этом году событие снова пройдет в онлайн-формате.
24.11.2021 в 09:50

Метки: Культура, В России, Образование, в Перми

Комбинат «СВЕЗА Уральский» вошел в число призеров ПФО на конкурсе «Экспортер года»
Комбинат Свеза из поселка Уральский вошел в число призеров Приволжского федерального округа на конкурсе Экспортер года. Церемония награждения состоялась в Казани
18.11.2021 в 11:14

Метки: Сделано в Перми, в Пермском крае, Экономика, В России

Прикамье представило ряд крупных проектов на форуме-выставке «Транспорт России»
В Москве на международном форуме-выставке «Транспорт России» делегация, возглавляемая губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, представила ряд крупных инфраструктурных проектов и перспективных разработок. Среди них: оборудование для спутникового мониторинга транспорта, персональная зарядная станция для электромобилей, программное обеспечение для анализа транспортного потока и определения параметров дорожного движения по видео с квадрокоптера, реагент для пылеподавления, энергоэффективный мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений на дорогах.
18.11.2021 в 10:49

Метки: Сделано в Перми, Экономика, В России, в Пермском крае

В большой прокат выходит фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове
Это первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии, снятый при поддержке Министерства обороны России. В центре сюжета картины – история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 г. во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества. Он выступил главным консультантом фильма. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России (в Крыму и в Липецком авиацентре). В ролях: Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак и др.
18.11.2021 в 10:35

Метки: Общество, СМИ, Кино, В России

Сегодня на канале «Россия» премьера сериала «Стенограмма судьбы»
С 15 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного фильма «Стенограмма судьбы». События сериала охватывают почти три десятилетия, с 1979 года до 2007 годы, и разворачиваются сначала в вымышленном городе Невольске, а потом в Москве. Анна Савельева выросла в детском доме и всегда мечтала о семье. После совершеннолетия она переезжает в Москву из маленького города и направляется на поиски отца – генерала Печорского, который не подозревает о ее существовании. Анна тайно выучивается на машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуарами. Кремлевской стенографистке Савельевой открывается доступ к опасным государственным тайнам, она оказывается втянутой в международный шпионский заговор. Так начинается путь героини в профессии длиной в 30 лет. Вместе с событиями большой страны Анна пишет и стенограмму собственной жизни, полную крутых поворотов, предательств близких и разочарований в любви. Героине предстоит жить под чужим именем и включиться в охоту за семейной реликвией. За годы Анна Савельева многое потеряет и многое обретет, а желание иметь настоящую любящую семью иногда будет казаться неосуществимым… Главные роли в сериале исполняют: Карина Андоленко, Александр Михайлов, Екатерина Волкова, Андрей Ильин, Александр Самойленко и Артем Ткаченко.
15.11.2021 в 20:30

Метки: Кино, В России, Культура

Лента новостей RSS каналы

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-форматеЛитературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате

В Прикамье обсудили планы развития агрокомплексаВ Прикамье обсудили планы развития агрокомплекса

Передвижные комплексы Пермского онкодиспансера работали на севере ПрикамьяПередвижные комплексы Пермского онкодиспансера работали на севере Прикамья

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю проведет приём гражданИсполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю проведет приём граждан

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2021

Вынесен новый приговор пенсионеру, перерезавшему трос рабочим-альпинистамВынесен новый приговор пенсионеру, перерезавшему трос рабочим-альпинистам

Водителей призывают быть осторожнееВодителей призывают быть осторожнее

В Перми после ремонта открылся детский сад на улице БушмакинаВ Перми после ремонта открылся детский сад на улице Бушмакина

В Прикамье воры пять километров несли украденное чучело медведяВ Прикамье воры пять километров несли украденное чучело медведя

В Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участковВ Перми при помощи спутника проверили более 50 тысяч земельных участков

В Кировском районе Перми откроются две сельскохозяйственные ярмаркиВ Кировском районе Перми откроются две сельскохозяйственные ярмарки

Пермяки сдают нормы ГТОПермяки сдают нормы ГТО

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2021

В Перми состоялась премьера фильма «Нормальный только я»В Перми состоялась премьера фильма «Нормальный только я»

<a href="/litje-iz-plastika-pod-davljenijem-sut-prjeimushhjestva-primjenjenije-tjekhnologii.html">Литье из пластика под давлением: суть, преимущества, применение технологии</a>Литье из пластика под давлением: суть, преимущества, применение технологии

Школу в ЖК "Арсенал" готовят к открытиюШколу в ЖК "Арсенал" готовят к открытию

То мороз, то оттепель. Синоптики рассказали о температурных качеляхТо мороз, то оттепель. Синоптики рассказали о температурных качелях

С улиц Перми за прошедшую ночь вывезено более 3 тысяч кубометров снегаС улиц Перми за прошедшую ночь вывезено более 3 тысяч кубометров снега

Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 135 тысячЧисло заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 135 тысяч

За неделю курс иммунизации от COVID-19 завершили более 42 тысяч жителей ПрикамьяЗа неделю курс иммунизации от COVID-19 завершили более 42 тысяч жителей Прикамья

В Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублейВ Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублей

Cтартовал прием заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона»Cтартовал прием заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона»

Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернут на прежнее местоОстановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернут на прежнее место

На объездной дороге Краснокамска в ДТП пострадали двое маленьких детей и женщинаНа объездной дороге Краснокамска в ДТП пострадали двое маленьких детей и женщина

В Прикамье поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19В Прикамье поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную