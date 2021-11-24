Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате





С 26 по 28 ноября в столице Прикамья пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В этом году событие снова пройдет в онлайн-формате.

Как сообщают организаторы фестиваля, публика «Компроса» вновь увидит традиционные мероприятия фестиваля в сочетании с новыми форматами. На поэтическом слэме выступят поэты из Перми и других городов России. Победитель примет участие во всероссийском конкурсе. Как всегда в рамках «Компроса» прозвучат стихи на «Биармии» – главных поэтических чтениях фестиваля. Состоится букпитчинг для прозаиков, драматургов и поэтов «Шанс для неизданных книг», по итогам которого победитель получит право на издание своей книги. Второй раз на «Компросе» пройдёт конкурс литературной критики - это выступления авторов рецензий на вышедшие книги. Жюри выберет лучшие материалы и авторов – их рецензии будут напечатаны в журнале «Вещь».

«Литературные встречи» фестиваля расширили географию. На Компросе зрители встретятся с поэтами, живущими в России, США, Великобритании, Польши, Грузии.

Дети и родители увидят книги известного иллюстратора детских книг, выходящих в Перми и Москве, и встретятся с автором - Анастасией Столбовой. Состоится российский конкурс авторской видеопоэзии «Третий глаз» - жюри выберет лучшие поэтические клипы. Кроме того, запланирована литературная прогулка по Перми с журналистом и краеведом Владимиром Гладышевым.

В воскресенье на закрытии «Компроса» публика увидит спектакль «Стеклянный зверинец» - постановку театра «Большая стирка» по пьесе американского драматурга Тенесси Уильямса. На фестивале состоится сетевая премьера спектакля.

Российский литературный фестиваль «Компрос» проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Трансляции событий будут организованы в группе фестиваля ВКонтакте.