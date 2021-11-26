Предпринимателям предлагают быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке

Предприятия малого и среднего бизнеса могут получить прямую поддержку государства. Речь о быстром финансировании по сниженной ставке без залога. В Пермском крае есть те, кто им воспользовался.Контроль качества - главный этап изготовления спецодежды, рассказывает начальник цеха на Чусовской швейной фабрике Римма Просмотрова. Работы много: за смену сотрудники изготавливают здесь больше 70 готовых костюмов.

Римма Просмотрова, начальник цеха Чусовской швейной фабрики: "Первый слой утеплителя, второй и третий. Затем накладывается подклад. С подкладом уже девочки выстрачивают. Весь костюм состоит из 365 операций".

Все операции совершаются на производственной линии. Об истории успеха рассказывает директор фабрики Ольга Старкова. За три года удалось создать полный цикл производства одежды.

Здесь как ведомственная форма для сотрудников полиции, прокуратуры, ОМОНа, так и одежда для повседневного пользования.В этом году Чусовская фабрика получила кредит «Экспресс-поддержка» в МСП Банке с государственным участием. Для предпринимателей это возможность получить быстрое беззалоговое финансирование по сниженной ставке. На 10 миллионов рублей чусовская компания приобрела материалы и сырье.

Ольга Старкова, директор Чусовской швейной фабрики: "Предприятие всегда нуждается в заёмных средствах и вообще в финансировании. Мы развивающееся предприятие. Приобретено новейшее оборудование. Есть весь спектр услуг - от раскроя до вышивального оборудования".

В следующем году предприятие планирует увеличить мощность и нанять еще больше сотрудников. С мерами поддержки, уверены, задачи будут достигнуты.