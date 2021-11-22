В Прикамье для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях поступили федеральные средства в размере 238 млн рублей

На территории Пермского края организовано лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, назначаемыми в соответствии с рекомендациями. В ближайшее время будут заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов.Пациентам, проходящим лечение на дому, лекарства выдаются строго по назначению врача и медицинским показаниям. Только медработник может определить, какой препарат необходим человеку, и ему может быть назначено одно или несколько лекарств из списка.Всего с конца 2020 по настоящее время на лечение в амбулаторных условиях пациентов с коронавирусной инфекцией из федерального и регионального бюджетов было выделено в общей сложности 845 367 тысяч рублей.Поскольку у пожилых пациентов и людей с заболеваниями системы кровообращения после перенесенного COVID-19 могут возникнуть осложнения в виде тромбозов, им выдаются антикоагулянты. Эти препараты, разжижающие кровь, позволяют избежать сосудистых катастроф, что соответствует целям снижения заболеваемости от этих недугов, которые поставлены федеральным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».Лекарства доставляются пациентам на дом выездными бригадами, осуществляющими лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, бригадами неотложной помощи, а также возможна доставка волонтерами при соблюдении мер инфекционной безопасности.Выдача лекарственных препаратов пациентам осуществляется по медицинским показаниям. Одномоментно выдача препаратов осуществляется из расчета на пять дней лечения, далее лечащим врачом проводится оценка эффективности проводимой терапии с последующей выдачей препаратов по медицинским показаниям, сообщает Минздрав Пермского края.