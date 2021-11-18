Прикамье представило ряд крупных проектов на форуме-выставке «Транспорт России»
В Москве на международном форуме-выставке «Транспорт России» делегация, возглавляемая губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, представила ряд крупных инфраструктурных проектов и перспективных разработок. Среди них: оборудование для спутникового мониторинга транспорта, персональная зарядная станция для электромобилей, программное обеспечение для анализа транспортного потока и определения параметров дорожного движения по видео с квадрокоптера, реагент для пылеподавления, энергоэффективный мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений на дорогах.
Дмитрий Сычиков, генеральный директор ООО «Технологии безопасности дорожного движения»: "Основной упор мы делаем не на фиксацию нарушений ПДД, а на элемент фотовидеофиксации, как составную часть интеллектуальных транспортных систем городов. Потому что нарушений меньше не там, где фиксируют и наказывают, а там, где организуют дорожное движение".
Кроме того, гости экспозиции познакомились с реконструкцией инженерных сооружений аэропорта «Большое Савино», проектом развития железнодорожного транспорта «Компактный город» и новой транспортной моделью Перми и края, предусматривающей в 2022 году полное обновление подвижного состава автобусов, а в будущем и трамваев.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край подал заявку на привлечение инфраструктурного займа в этой части, льготного займа, и мы рассчитываем, что наша заявка позволит в ближайшее несколько лет 50 новых трамваев получить в город Пермь дополнительно к тому, что мы уже купили. И кардинальным образом произвести реконструкцию действующих трамвайных путей. Напомним, более ста километров трамвайных путей в Перми. Наша задача – за 3-4 года полностью их реконструировать".
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