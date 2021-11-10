Названы самые неблагополучные территории Прикамья по распространенности ВИЧ
Эпидемически неблагополучными территориями Пермского края по распространенности ВИЧ-инфекции являются: Краснокамск (1 место), Березники и Усольский район (2 место), Кизел (3 место), Лысьва (4 место), Нытвинский район (5 место). Пермь занимает 8 место.
Структура путей передачи ВИЧ-инфекции: 42,3% – половым путём, 8,7 % – при внутривенном употреблении наркотических средств (парентеральный путь), 0,9 % – вертикальный путь (от матери ребенку), 48 % – неустановленный путь передачи.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Срок проведения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуг продлен до 14 ноября
Соликамские спортсмены завоевали золото и серебро на Чемпионате мира по кикбоксингу
Полиция задержала молодого человека, ограбившего магазин «ради мамы»
На «Мотовилихинских заводах» освоили выпуск судостроительной стали
В Перми состоялось заседание Совета при Президенте РФ по совершенствованию законодательства
В гимназии №2 прошел форум «Пермь-Восток»
В Чайковском проходит первенство ПФО по дзюдо среди юниоров
БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Пермский велосипедист добрался до Владивостока за 74 дня
В Прикамье выявлена африканская чума свиней
Добавить комментарий: