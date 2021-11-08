Срок проведения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуг продлен до 14 ноября
Срок проведения Всероссийской переписи населения на портале Госуслуг продлен до 14 ноября, сообщает Росстат. Ранее планировалось прекратить услугу 8 ноября, но ввиду ее популярности решение было пересмотрено. До воскресенья стать участником переписи можно тремя способами: самостоятельно на портале Госуслуг, в стационарном пункте или во время визита переписчика.
Администрация губернатора Пермского края публикует обращение главы региона к жителям Прикамья, связанное с проходящей переписью. По словам Дмитрия Махонина, от того, сколько жителей по данным переписи будет установлено в каждой из территорий и в крае, зависит объем мер федеральной и краевой поддержки, а также эффективность участия края в федеральных программах на ближайшие годы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Соликамские спортсмены завоевали золото и серебро на Чемпионате мира по кикбоксингу
Полиция задержала молодого человека, ограбившего магазин «ради мамы»
На «Мотовилихинских заводах» освоили выпуск судостроительной стали
В Перми состоялось заседание Совета при Президенте РФ по совершенствованию законодательства
В гимназии №2 прошел форум «Пермь-Восток»
В Чайковском проходит первенство ПФО по дзюдо среди юниоров
БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Пермский велосипедист добрался до Владивостока за 74 дня
В Прикамье выявлена африканская чума свиней
В Перми могут построить новый аэровокзал
Добавить комментарий: