Соликамские спортсмены завоевали золото и серебро на Чемпионате мира по кикбоксингу

Соликамские спортсмены отличились на Чемпионате мира по кикбоксингу, который прошел в Италии. В родной город они привезли золото и серебро.Екатерина Пономарева, золотой призер Чемпионата мира по кикбоксингу: "Была и радость, и слезы, хотелось подбежать к секунданту и обнять". Это Екатерина Пономарева рассказывает о финальном бое с турчанкой. Именно он стал решающим на Чемпионате мира по кикбоксингу, который прошел в Италии. В родной Соликамск спортсменка привезла золотую медаль.

Екатерина Пономарева, золотой призер Чемпионата мира по кикбоксингу: "Прежде всего, доказала сама себе, что могу и что весь путь был не зря".

Отличились на чемпионате мира еще два соликамских спортсмена. Сергей Пономарев привез серебро и Виктор Михайлов еще одно золото. Для Виктора эта победа была принципиальной. Как итог - путевка на всемирные игры в США, которые состоятся в 2022 году.Виктор Михайлов, золотой призер Чемпионата мира по кикбоксингу: "Всемирные игры - это очень серьезный турнир. Высшая степень пока в кикбоксинге. Сейчас время отдохнуть, но и расслабляться не нужно, в январе начнутся сборы со сборной России".

Поздравили чемпионов с заслуженной победой во время пресс-конференции в стенах культурно-досугового центра ПАО «Уралкалий». Предприятие активно поддерживает «Федерацию кикбоксинга и бокса Соликамска» с 2015 года.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»: "Мы как социально ответственная компания поддерживаем и развиваем спорт. Вам громадное спасибо за то, что вы делаете. За то, что прославляете наш город. Мы всегда, компания «Уралкалий», будем с вами".

На счету федерации многочисленные победы в Кубках мира и Европы. Успешно выступать спортсменам помогает организация учебно-тренировочных сборов, новый спортивный инвентарь.Андрей Якишин, президент ОО «Федерация кикбоксинга и бокса г. Соликамск»: "Для нашей федерации это рекорд. В первый раз мы выступили с таким большим успехом на международном старте. Очень рад за наших воспитанников. Без поддержки компании «Уралкалий» все наши достижения были бы невозможны".

За достижения «Уралкалий» отметил призеров Чемпионата мира сертификатами на денежное вознаграждение. В свою очередь спортсмены подарили своим партнерам чемпионскую форму и перчатки с автографами.

Музей «Уралкалий» пополнился новым, важным экспонатом. Перчатки с Чемпионата мира останутся здесь как символ того, что нет ничего невозможного.

В планах Екатерины на следующий год вновь попасть в сборную страны и привезти призовые места уже с Чемпионата Европы.