Полиция задержала молодого человека, ограбившего магазин «ради мамы»
Неизвестный забежал в помещение торговой точки и, угрожая сотруднице, потребовал передать ему деньги. При этом налетчик прокомментировал свой поступок и сослался на то, что сбережения нужны на операцию маме. Молодой человек забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся.
На след подозреваемого полицейские вышли благодаря информации граждан. Стражи порядка задержали налетчика в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый житель г. Первоуральск 1993 года рождения. Известно, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды, а легенду про операцию придумал, чтобы вызвать жалость у потерпевшей.
"Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Известно, что житель Свердловской области перебрался в Пермь несколько недель тому назад. Злоумышленник нигде не работает, постоянного места жительства не имеет. Полиция полагает, что задержанный причастен к совершению других имущественных преступлений на территории краевой столицы Прикамья", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту нападения на продавца в полиции возбудили уголовное дело. Источник: телеграм-канал "Baza"
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
На «Мотовилихинских заводах» освоили выпуск судостроительной стали
В Перми состоялось заседание Совета при Президенте РФ по совершенствованию законодательства
В гимназии №2 прошел форум «Пермь-Восток»
В Чайковском проходит первенство ПФО по дзюдо среди юниоров
БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ
Пермский велосипедист добрался до Владивостока за 74 дня
В Прикамье выявлена африканская чума свиней
В Перми могут построить новый аэровокзал
В Пермском крае выявлен 471 новый случай заражения COVID-19
Пермяк организовал нелегальные перевозки по Каме
Добавить комментарий: