В Перми полиция задержала молодого человека, ограбившего магазин «ради мамы». Напомним, нападение на продавца магазина произошло 24 октября на ул. Вижайская. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.Неизвестный забежал в помещение торговой точки и, угрожая сотруднице, потребовал передать ему деньги. При этом налетчик прокомментировал свой поступок и сослался на то, что сбережения нужны на операцию маме. Молодой человек забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся.На след подозреваемого полицейские вышли благодаря информации граждан. Стражи порядка задержали налетчика в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый житель г. Первоуральск 1993 года рождения. Известно, что похищенные деньги он потратил на собственные нужды, а легенду про операцию придумал, чтобы вызвать жалость у потерпевшей."Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Известно, что житель Свердловской области перебрался в Пермь несколько недель тому назад. Злоумышленник нигде не работает, постоянного места жительства не имеет. Полиция полагает, что задержанный причастен к совершению других имущественных преступлений на территории краевой столицы Прикамья", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.По факту нападения на продавца в полиции возбудили уголовное дело. Источник: телеграм-канал "Baza"