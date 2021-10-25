На "Мотовилихинских заводах" освоили выпуск судостроительной стали. Её используют при строительстве военных кораблей типа корвет и фрегат, универсальных атомных ледоколов.В отличие от автомобильной и авиационной стали, в состав этой добавляют медь, что повышает её антикоррозийные качества. Она также устойчива к экстремальному холоду даже в минус 60 градусов. Впрочем, технологи завода стандартный рецепт усовершенствовали и разработали свои добавки для ещё большей прочности.Дмитрий Шведов, главный металлург ООО «МГМ»: «Наша сталь имеет еще более высокие механические свойства, как и прочность, пластические характеристики».

Вес этого чана вместе со сталью -100 тонн и он отправляется на следующий этап, где металл разливают в формы.

Перед тем, как отправиться на следующий этап, сталь будет находиться в специальных слитках около 3-5 часов, где ей предстоит остыть до 700 градусов.

Дальше уже в кузнечном цехе слиток проходит отковку на специальном прессе по необходимым параметрам.

Сергей Шитов, мастер прессового участка кузнечного цеха ООО «МГМ»: "В данный момент мы обжимаем 12-тонный слиток, который нагревается до 1300 градусов, и изменяем форму слитка для механической обработки".

Последний этап - закаливание.

За 3 месяца на этом заводе изготовили и отправили потребителям около 200 тонн заготовок. Этой - также скоро предстоит транспортировка и она станет частью ледокольного корабля.