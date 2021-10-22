В Перми состоялось заседание Совета при Президенте РФ по совершенствованию законодательства

В Перми прошло выездное заседание совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства. Лучшие юристы страны собрались для того, чтобы обсудить самые актуальные и насущные законопроекты перед их рассмотрением на высшем уровне.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермь, я думаю, неслучайно выбрана местом проведения данного мероприятия, поскольку очень сильное юридическое сообщество в Пермском крае. Считаю, одним из лучших юридический факультет Пермского университета. Для нас чрезвычайно важно, что мы можем иметь возможность участвовать в дискуссиях, посвященных инициативам по внесению изменений в гражданское законодательство".

В повестке дня сегодня было несколько вопросов. Они посвящены законодательству, действующему на территории всей России, так что касаются и жителей Пермского края. Эксперты обсудили предложенные изменения в семейном праве и в сфере недвижимости.

Бронислав Гонгало, член Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства: "Допустим, мы с вами находимся в помещении, у нас норм права о помещениях в нежилых домах не существует. У нас по аналогии применяются нормы жилищного кодекса. Но это же не дело. Поэтому это заседание совета, оно нас всех касается".

Совет при Президенте существует уже два десятка лет и без его заключения и оценки в правительстве новые законопроекты даже не рассматриваются. На этот раз выездное заседание совета совместили с Пермским конгрессом юристов-ученых - мероприятием, которое также уже успело зарекомендовать себя.

Павел Крашенинников, председатель Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства: "Мы здесь независимо от политической обстановки обсуждаем такие базовые проблемы и, конечно, всегда есть выхлоп, в виде законопроектов, принятых или не принятых, что тоже хорошо, если он никуда не годится".