В гимназии №2 прошел форум «Пермь-Восток»

В пермской гимназии №2 прошел форум "Пермь-Восток", на этот раз посвященный Японии и японской культуре. По традиции к этому событию приурочили и посвящение в гимназисты.Творческие выступления, а за ними пишут свои мечты на будущее, которые сохранит музей. С этого начинается церемония посвящения в гимназисты. Торжественную клятву должен знать наизусть каждый.Всем юным гимназистам вручили в подарок жёлуди дуба, чтобы дети сами вырастили саженцы.

Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия №2»: «В дальнейшем садим на территории Гимназии, а в дальнейшем на территории будем нашего центра дополнительного образования. Территория большая - почти 5 тысяч м2, надо её засадить».

Так открыли во второй гимназии седьмой городской форум «Пермь-Восток», который в этом году посвящен стране восходящего солнца. В программе мастер-классы по написанию иероглифов. Трансляция идёт онлайн сразу для нескольких классов. Занятие ведёт выпускник Осакского университета из Японии.

О Такахира, учитель японского языка МАОУ «Гимназия №2»: «Рассказать детям, как написать на японском "счастье" и "тяжело". Там разница - только одна палочка отличается".

В других классах - уроки японского языка, учат слова и правильное произношение.

Алина Шарипова, ученица 9А класса МАОУ «Гимназия №2»: «Мне интересны эти форумы, так как я могу изучить на одном из них, например, культуру, на другом - язык, это мне очень поможет в будущем. Я задумываюсь о своей карьере и проведении какой- то части своей жизни в Японии».

И конечно, главная задача - познакомить всех участников с самобытной культурой Японии.

Техника оригами подразумевает под собой создание из бумаги различных фигур, к примеру, дети научатся делать японского журавлика, который является символом счастья и долголетия.Экономические и образовательные связи двух стран обсудили на пленарном заседании, участие в котором приняли представители Японии из посольства в Москве, а также на связь онлайн вышли участники из города Вакаяма и центра «Кайдзен» города Перми.В завершении - самый приятный мастер-класс по завариванию японского чая.