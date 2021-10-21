В гимназии №2 прошел форум «Пермь-Восток»
В пермской гимназии №2 прошел форум "Пермь-Восток", на этот раз посвященный Японии и японской культуре. По традиции к этому событию приурочили и посвящение в гимназисты.Творческие выступления, а за ними пишут свои мечты на будущее, которые сохранит музей. С этого начинается церемония посвящения в гимназисты. Торжественную клятву должен знать наизусть каждый.Всем юным гимназистам вручили в подарок жёлуди дуба, чтобы дети сами вырастили саженцы.
Людмила Суханова, директор МАОУ «Гимназия №2»: «В дальнейшем садим на территории Гимназии, а в дальнейшем на территории будем нашего центра дополнительного образования. Территория большая - почти 5 тысяч м2, надо её засадить».
Так открыли во второй гимназии седьмой городской форум «Пермь-Восток», который в этом году посвящен стране восходящего солнца. В программе мастер-классы по написанию иероглифов. Трансляция идёт онлайн сразу для нескольких классов. Занятие ведёт выпускник Осакского университета из Японии.
О Такахира, учитель японского языка МАОУ «Гимназия №2»: «Рассказать детям, как написать на японском "счастье" и "тяжело". Там разница - только одна палочка отличается".
В других классах - уроки японского языка, учат слова и правильное произношение.
Алина Шарипова, ученица 9А класса МАОУ «Гимназия №2»: «Мне интересны эти форумы, так как я могу изучить на одном из них, например, культуру, на другом - язык, это мне очень поможет в будущем. Я задумываюсь о своей карьере и проведении какой- то части своей жизни в Японии».
И конечно, главная задача - познакомить всех участников с самобытной культурой Японии.
Техника оригами подразумевает под собой создание из бумаги различных фигур, к примеру, дети научатся делать японского журавлика, который является символом счастья и долголетия.Экономические и образовательные связи двух стран обсудили на пленарном заседании, участие в котором приняли представители Японии из посольства в Москве, а также на связь онлайн вышли участники из города Вакаяма и центра «Кайдзен» города Перми.В завершении - самый приятный мастер-класс по завариванию японского чая.
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