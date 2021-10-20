В Чайковском проходит первенство ПФО по дзюдо среди юниоров

В Чайковском в эти дни проходит первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров. На соревнование приехали 433 спортсмена из 14 регионов. В первый день прикамцы взяли 3 золотых медали, 4 серебряных и одну бронзовую. Победители в своих весовых категориях получат право участвовать в первенстве страны и возможность бороться за звание чемпионов на первенстве России в ноябре в Ижевске.

Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края: "Тренеры готовились, спортсмены подготовились, это же была бы расстроенность, что весь их труд, вся работа все эти годы, пошли бы насмарку. Но сегодня, благодаря Пермскому краю, пермскому дзюдо и оперативному решению нашему - все мы сегодня оказались здесь."

Первенство ПФО до 18 лет - событие для Пермского края незапланированное. Пришли, что называется, на выручку, после экстренной отмены всех спортивно-массовых мероприятий в Ульяновской области. Прикамскому оргкомитету в кратчайшие сроки удалось получить все необходимые разрешения, быстро подготовить зал и гостиницу, принять делегации из соседних регионов. Мероприятия проходят с соблюдением всех мер безопасности, без зрителей.

Дмитрий Новиков, официальный представитель федерации дзюдо России: "Вместе с тренерским и судейским штабом под 800 человек участников. Поэтому, данное мероприятие пришлось делить, согласно требованиям Роспотребнадзора на мужскую и женскую часть. Большое спасибо всем службам на территории, администрации города Чайковский, что нам позволили провести качественный отбор для участия в первенстве страны".