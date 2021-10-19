БК «Парма-Париматч» уступил ЦСКА в домашнем матче Единой Лиги ВТБ

Пермский баскетбольный клуб "Парма- Париматч" провёл первый домашний матч чемпионата Единой Лиги ВТБ. В стартовом выездном матче турнира- поверженным оказался Цмоки Минск-78:75. На родном паркете, УДС «Молот», подопечные Казиса Максвитиса встречали лидера турнирной таблицы- московский ЦСКА - лучшую российскую команду с самым солидным бюджетом и большой клубной историей. Здесь стратегия могла быть только одна: биться с первых секунд до последней и желать победу больше, чем соперника. В итоге, чуда не случилось - пермяки смогли довести итоговый счёт до - 60:82, у армейцев уверенная победа.

Сергей Кущенко, президент Единой Лиги ВТБ: "Из всех наших клубов, которые стартовали- здесь, самая благоприятная обстановка. И клуб, И регион приняли те правила, по которым нам разрешено проводить - все с QR- кодами, все вакцинированные. Здесь изумительная рассадка, ходят девушки, которые всем поправляют маски, чтобы все соблюдали правила Роспотребнадзора. И Пермь всегда задаёт такое настроение… Даже когда проигрывали много - нет, болельщик, народ заставляет поднимать все свои силы, и, упираться с лучшей командой Европы".

В новом сезоне "Парма" также начала выступление в еврокубке, в котором в прошлом сезоне дошла до Финала Четырех. Первый матч в розыгрыше Кубка Фиба Европа над чешской «Опавой» завершился крупной победой - 106:84. В отличии от прошлого года, все матчи турнира пройдут в режиме «дом-выезд», а не в антиковидных «пузырях», а значит, у пермских болельщиков есть возможность вновь увидеть на паркете УДС «Молот» серьезных соперников из Европы. Задача - войти в ТОП-16 турнира.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма- Париматч»: "Задача перед командой поставлена - попасть как минимум в финал. Не в финал 4-х, а именно, в финал. Мы к этому готовы: команда собрана, я считаю, сильнее, чем в прошлом сезоне, надеюсь, что быстро получится найти взаимопонимание, потому что есть в команде новые игроки, но костяк остался прежним".